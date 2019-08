DOSSIER PLEIN AIR | Des idées de randonnées pédestres dans la région

Vous avez choisi de passer vos vacances dans la région ? Vous avez sillonné tous les sentiers du parc des Sept-chutes et un peu de changement s’impose ? Pour ce dossier « plein air », EnBeauce.com a sélectionné plusieurs randonnées accessibles gratuitement ou à peu de frais.



Domaine Taschereau, Sainte-Marie

Ce parc écologique reconnu comme le « plus inondable au Québec » offre une grande variété de faune et de flore grâce à ses milieux humides. Plus d’une vingtaine de panneaux d’interprétation sont installés pour mieux faire connaissance avec les différentes espèces et variétés. Les sentiers de marche sont de niveau débutant : le sentier du Pèlerin s’étend sur 3,1 km, tandis que celui de’Écotones est d’une longueur de 1,6 km. Des parcours plus courts sont aussi proposés.

L’accès au site est gratuit.

Courtoisie : Nady Larchet



Domaine du Radar, Saint-Elzéar

L’ancienne base militaire qui a été transformée en centre de plein air est un véritable paradis pour les adeptes de randonnée. Des sentiers sont destinés aux débutants comme aux experts. Il est possible de gravir le mont Sainte-Marguerite, le plus haut sommet en Chaudière-Appalaches, qui offre une vue panoramique sur la région.

Coût pour l’accès aux sentiers : Adultes - 5,65 $, 5 à 12 ans - 3,48 $, moins de 5 ans - gratuit. Des passeports saisonniers sont aussi disponibles.

Courtoisie : Stéphanie Allard



Lac Caribou, Lac-Etchemin

Le sentier du lac Caribou est une boucle de 6 km, sur le bord d’un lac vierge, le tout sous le couvert des arbres. Les amateurs d’ornithologie sauront y trouver leur compte puisqu’on a répertorié 93 espèces d’oiseaux.

L’accès aux sentiers est gratuit.