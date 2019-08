Le Rover de Sainte-Marie gagne la première des séries éliminatoires

Mercredi soir, le Rover participait à la première partie des séries éliminatoires de la Ligue de Baseball Senior Majeur de Québec. L’équipe de Sainte-Marie qui s’est classée au 6e rang en saison régulière rencontrait le 3e rang, les Patriotes de Québec au parc Duberger à Québec. Les Beaucerons n’avaient pas joué depuis le 4 août dans l’attente que d’autres équipes parviennent à terminer leur saison due à la mauvaise météo des dernières semaines.

À lire également:

L'équipe Le Rover victorieuse contre le Brock de Drummondville

Le Rover de Sainte-Marie est désormais au 3e rang du classement​

« Notre classement reflète très mal la force de notre équipe. Oui, il y avait une parité au sein de la ligue cette année et c’était plaisant. Par contre, finir au dernier rang de la division 1 n’était pas du tout notre objectif. Nous avons peut-être la meilleure rotation de lanceur de la ligue et nous avons d’excellents vétérans sur le terrain. On ne panique pas du tout avec ce classement, mais une chose est sûre, on souhaite tout prouver que nous ne sommes pas une équipe de dernier rang. On a bien l’intention d’utiliser notre profondeur en séries pour le démontrer » s’est exprimé le gouverneur de l’équipe, Ian Sénéchal.