Une partie décevante pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Samedi soir dernier, les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont cédé la victoire aux Volontaires de Sherbrooke. Le pointage s’est soldé 10-9 à l’avantage de l’équipe de Sherbrooke.

Une partie difficile

Dès le début, Les Condors ont fait une première marque avec une passe captée par le receveur Gabriel Gaulin qui réalise le premier touché du match à la suite d’une course spectaculaire. Puis, grâce à un excellent botté d’envoi laissant les Volontaires profondément dans leur zone et à une défensive impénétrable, les Sherbrookois concèdent un touché de sûreté pour porter la marque 9-0 en faveur des Beaucerons. Le reste de la première demie est marqué par plusieurs interceptions de part et d’autre. À quelques secondes de la fin du deuxième quart, le demi défensif, William McDuff-Dassylva bloque un botté de placement, consolidant l’avance des Condors.

Au retour de la mi-temps, les Volontaires effectuent un premier touché après une bonne séquence de jeu. Un peu plus tard, ils effectuent un botté de placement à leur quatrième essai, prenant ainsi l’avance sur le match 10-9. Malgré une interception des Condors à moins d’une minute de la fin du match, l’équipe ne réussit pas à s’approcher suffisamment de la zone des buts pour aller chercher les quelques points nécessaires pour gagner le match.

« Dans l’ensemble, les joueurs ont offert une bonne performance en intensité et en effort, mais il y a eu certaines lacunes dans l’exécution. Nous avons eu plusieurs positions avantageuses durant le match, mais nous avons manqué d’opportunisme, » mentionne Marc Loranger. Pour l’entraîneur-chef, celui-ci est tout de même satisfait du jeu de la défensive : « Même si elle compte beaucoup de recrues, la défensive a réussi à retenir l’offensive des Volontaires. »

Prochaine partie

Vendredi prochain, les Condors visiteront les Filons à Thetford. « Malgré les résultats des deux derniers matchs, le moral des joueurs est bon, souligne Marc Loranger. Ils savent qu’ils compétitionnent contre des adversaires de haut-niveau, mais ils continuent de jouer avec beaucoup de détermination et d’intensité afin de leur rendre la tâche plus difficile. »

Statistiques

Les Condors ont amassé des gains de 314 verges (135 au sol et 179 par la passe). Ils ont concédé 126 verges au sol et 146 verges par la passe à leurs adversaires.

En plus de compléter 13 de ses 30 passes, le quart arrière Jérémy Desmeules a couru 112 verges. Gabriel Gaulin et Alexandre Gagné ont accumulé le plus de verges à titre de receveurs avec respectivement 96 et 57 verges. Zack Mercier (demi défensif), Jean-Christophe Perron (secondeur) et Nathan Gagné (ligne défensive) ont chacun effectué une interception.

La défensive des Condors a été menée par Joseph Sauvé (8 plaqués) et William McDuff-Dassylva (7 plaqués). Le secondeur Frédérick Turcotte a réalisé deux sacs du quart.