Un Bol d'or pour Adam Lachance, Jamyson Goudreau et Mathieu Roy

La dernière édition du Bol d’or se déroulait du 15 au 17 novembre au Cégep de Thetford Mines. On comptait trois joueurs beaucerons : Adam Lachance et Jamyson Goudreau chez les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville qui ont été sacrés champions dans le niveau collégial division 1, et Mathieu Roy des Condors de l’externat Saint-Jean-Eudes, équipe gagnante chez le juvénile division 1. Ce dernier s’est particulièrement démarqué durant la finale.

Victoire des Cougars

L’équipe de Lennoxville a obtenu la victoire 24-17 contre les Cheetahs du Collège Vanier. Notons que l’équipe d’Adam et Jamyson était classée au 7e rang, tandis que leur adversaire était au 5e rang. La partie a débuté en force pour Les Cougars en inscrivant 16 points au premier quart. Durant la première demie, le Collège Vanier a marqué deux touchés. Ce n’est qu’à la deuxième demie que les défensives ont levé leur jeu d’un cran, mais seulement 8 points ont été marqués par les deux équipes. C’est grâce à la bonne défensive et les porteurs de ballon qui ont cumulé un total de 278 verges de gain que les Cougars ont remporté la finale par la marque de 24-17.

Des statistiques impressionnantes pour Mathieu Roy

L’équipe de Mathieu Roy a remporté le Bol d'or contre le Cégep Charles-Lemoynes à la finale juvénile division 1. Le Beauceron a montré ses prouesses terminant avec des statistiques personnelles impressionnantes. À lui seul, il a fait quatre touchés, trois au sol et un par la passe, 183 verges de gain au sol et 48 verges par la passe.

