Une 13e place pour Marie-Raphaële Savoie

Lors de sa première participation aux Championnats nationaux de patinage artistique Canadian Tire 2020, qui sont encore en cours à Mississauga, Marie-Raphaële Savoie a bien fait en patinage artistique. L’athlète de Sainte-Marie a obtenu une 13e place dans la catégorie Novice.

La patineuse a amorcé la compétition en présentant son programme court, qui avait lieu le lundi 13 janvier. À cette occasion, elle a obtenu une note de 35.98 et a terminé 15e.

À l’issue de l'épreuve du programme libre qui a eu lieu le lendemain, une note de 69.27 lui a été accordée, ce qui lui a permis d'obtenir une 13e place. L’athlète a conclu sa participation aux Championnats canadiens avec un total de 105.25 points.

Même si cette 13e place s'avère assez satisfaisante pour l'athlète de Sainte-Marie, les résultats obtenus se retrouvent tout de même en deçà de ses attentes.

« J'avais en tête un petit peu mieux. Tu arrives là, c'est vraiment une compétition qui est différente complètement d'une compétition provinciale et régionale. C'est impressionnant. Il y a des facteurs qui font qu'on performe un peu moins bien. »

La surface sur laquelle elle devait s'exécuter et l'envergure de la compétition font partie des facteurs qui ont pu jouer un rôle sur ses performances, selon elle.

« Ça m'a un peu affectée que ce soit une glace toute blanche, aucune ligne, ce qui n'est pas normal, dans le sens que nous, on pratique toujours sur des glaces avec des lignes. De n'avoir plus aucun repère, ça m'a un petit peu chamboulée. Sinon, le fait que la compétition soit d'un niveau national, juste ça, ça fait un changement. »

Objectifs en tête

Marie-Raphaële Savoie a également mentionné qu'elle avait beaucoup appris lors de cette compétition et qu'elle en est ressortie avec des objectifs en tête.

La patineuse a ainsi l'intention d'y retourner l'an prochain dans une catégorie supérieure et de mieux se classer, dans le but d'avoir une plus grande visibilité et d'être reconnue auprès de Patinage Canada.

