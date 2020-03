Un camp de perfectionnement pour la relève

La deuxième édition du camp de perfectionnement a été organisé par les Élites Beauce-Appalaches, cette semaine, pour les joueurs atome double lettre de la Beauce. Beaucoup de talent et d’espoir étaient présents à l’aréna de Saint-Joseph, lors des journées de lundi, mardi et mercredi.



Le personnel des Élites, composé de Simon (EC Midget Espoir), Mathieu (EC Bantam AAAR, Pier-Alexandre (EA Bantam AAA), Jean-François (EA Bantam AAAR, Gabriel (préparateur physique), Christian Bouchard (entraîneur des gardiens de but) ainsi que de deux moniteurs/joueurs, Justin et Louis-David (Bantam AAAR), ont donc accueilli plus de 25 jeunes hockeyeurs remplis de potentiel.

Les jeunes hockeyeurs ont reçu une casquette des Élites et plusieurs portaient le chandail reçu lors de la journée atome en novembre dernier.



