Raphaël Lessard en piste vendredi au Delaware

Raphaël Lessard sera en piste sur l’ovale du Dover International Speedway ce vendredi 21 août .



L’événement KDI Office Technology 200 représente 200 tours de pistes sur un ovale de 1/2 mille et s'inscrit dans la série camionnettes NASCAR Gander RV & Outdoors (NGROTS) .

« Dover est notre première piste courte cette saison. C'est super rapide et ça se pilote comme un mille et demi dans la circulation. L’aérodynamique affecte beaucoup les camionnettes et il est difficile d’effectuer des dépassements. Nous allons partir en cinquième position, ce sera donc un plus pour nous. Nous avons pris le départ en milieu de peloton presque toute l'année. Prendre le départ en cinquième position devrait être excitant », commente Raphaël Lessard.



Lessard participera à sa deuxième course en NGROTS sur ce circuit. L’an dernier, le jeune homme de Saint-Joseph était 7e sur la grille de départ et avait terminé 11e sur le Dover International Speedway.

Rappelons que le pilote de 19 ans a terminé sur le podium le weekend dernier, une troisième place bien défendue sur le circuit routier du Daytona International Speedway, son meilleur résultat en carrière en NGROTS. C’est sa première saison complète en NGROTS. Celui-ci est en compétition pour le titre de recrue de l’année en collaboration avec son chef d’équipe d'expérience, Mike Hillman Jr.

À ce jour, Raphaël Lessard a participé à 12 courses et produit un résultat moyen de 13,4e au départ et de 16,1e à l’arrivée. Le meilleur résultat de la saison du pilote associé au programme « Toyota Racing Development » a été obtenu la semaine dernière sur le circuit routier du Daytona (Fl.) International Speedway, où le pilote-recrue a terminé en troisième position. Il est actuellement classé 13e au classement des pilotes en NGROTS.



La course sera diffusée sur RDS à 17h.