400 km pour la prévention du suicide : Gopal Ducharme partira demain matin

C'est demain matin à 6 h que Gopal Ducharme partira pour son aventure de 400 km entre Valleyfield et Lac-Mégantic pour la prévention du suicide.

« Je suis prêt pour mon départ ! J’ai hâte de prendre la route pour cette belle aventure ! Tous les encouragements que j’ai reçus me motivent beaucoup », a-t-il confié à notre journaliste. « Aujourd’hui je relaxe et je vais profiter de ma dernière douche chaude pour 10 jours ! »

Le sportif a passé la journée de samedi dans sa voiture, suivant le même chemin que celui qu'il parcourra à pied durant ces prochains jours afin de repérer des lieux où dormir. « Il y a beaucoup de champs alors s'il y a du vent, il va faire frette », a-t-il mentionné dans une vidéo publiée sur sa page Facebook Les accros au plein air.

Dans son sac soigneusement préparé pour cette aventure on retrouve entre autres, une tente quatre saisons, un matelas gonflable et un sac de couchage adapté jusqu'à -34 degrés, de la nourriture, un couteau, une frontale et tout le nécessaire pour vivre 10 jours en autonomie.

Pour ce périple mené en collaboration avec l'organisme Jevi, Gopal souhaite amasser 30 000 $ de fonds. À ce jour, ce sont presque 6 000 $ de dons qui ont déjà été envoyés.

Suivez son parcours sur sa page Facebook Les accros au plein air, où il est également possible de faire un don.