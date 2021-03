Un autre coup dur pour Raphaël Lessard

Raphaël Lessard n'a obtenu que la 30e place au Las Vegas Motor Speedway vendredi soir. Tout comme à Daytona, un accident lui a mis du plomb dans l'aile.

Malheureusement, cette fois, c'est Lessard lui-même qui a été l'auteur de son propre malheur.

« C'est ma faute. J'ai descendu sur le 17, David Gilliland. Je suis vraiment désolé pour toutes les équipes qui ont été impliquées. C'est un sport où l'on fait des erreurs. Tous les pilotes font des erreurs et aujourd'hui c'est moi qui en ai fait une », explique le pilote de NASCAR.

Plusieurs véhicules ont été entraînés dans l'embardée de Lessard. Son bolide a aussi été lourdement endommagé.

Cette collision au tour 96 est survenue alors que le Josélois avait réussi à se faufiler dans le top 10. En effet, après un départ difficile alors qu'il amorçait sa course au 13e rang, celui-ci avait pris de l'assurance au volant de sa camionnette Silverado afin de remonter la pente.

C'est finalement l'Américain John Hunter Nemechek qui a remporté la course.

« On va se concentrer sur Atlanta, on va s'améliorer. Je suis très content de ce que moi et GMS Racing avons accompli malgré tout. [...] On regarde en avant », poursuit le jeune pilote de 19 ans.

La prochaine course de Lessard aura lieu à Atlanta le 20 mars.