Quincaillerie Richelieu sera partenaire majeur de Raphaël Lessard pour la course d'Atlanta

La camionnette Silverado numéro 24 du pilote Raphaël Lessard portera les couleurs principales du groupe Quincaillerie Richelieu au départ de la course au Atlanta Motor Speedway, ce samedi 20 mars.

Il s'agira pour le Beauceron de la quatrième compétition de la série des camionnettes NASCAR Camping World (NCWTS) cette saison, dont le calendrier compte 22 courses.

Il s'agira aussi de sa seconde visite sur ce circuit d'Atlanta. En 2020, Raphaël Lessard roulait dans le top-5 à deux tours de la fin lorsqu’une crevaison l'avait renvoyé à la 18e place au final. La visite a toutefois été fertile en nouvelles connaissances pour le jeune pilote.

« La surface de la piste use les pneus très rapidement. Il faut profiter des premiers tours sur du neuf pour gagner des positions, mais sans jamais oublier de se garder une réserve pour la fin des segments et surtout la fin de la course. Nous roulons à quelque 300 km/h sur les droits avec très peu d’appui, ce qui réduit l’adhérence partout, un effet que l’on sent beaucoup en freinage de haute vitesse comme en voulant rentrer aux puits. Il faut donc faire bien attention de ne pas dépasser cette limite, ce que NASCAR surveille de très près. Dans l’ensemble, mon équipe et moi avons bien travaillé à Las Vegas et nous avons vraiment amélioré la camionnette pour le dernier segment, ce qui promet pour cette course et pour le reste de la saison. Nous sommes prêts à gagner », selon Raphaël Lessard.

La course sera diffusée en direct ce samedi 20 mars à 14 h 20 sur la chaîne RDS.