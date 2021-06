50 ans de golf à Lac-Etchemin

Le Club de golf Lac-Etchemin célèbre ses 50 ans cette année. Afin de souligner cette occasion, la direction a choisi d'offrir son abonnement 2021 à la doyenne du club de golf, Madame Jeannine Nadeau, membre depuis le début du club en 1971.

C’est en juin 1969 que quelques personnes commencèrent à discuter d’un projet de terrain de golf à Lac-Etchemin. Plus tard, le 21 octobre 1969, était constituée la compagnie « Club de golf Lac-Etchemin Inc. » et en 1986, la poursuite des opérations en coopérative soit « Club de golf coopératif de Lac-Etchemin ». La pratique du golf débute en 1971.

Pour célébrer ses 50 ans, le Club de golf Lac-Etchemin a choisi d'offrir à la doyenne du club de golf, Madame Jeannine Nadeau son abonnement de saison 2021.

Madame Nadeau qui aura 90 ans le 18 juin prochain est originaire de Lac-Etchemin et membre depuis les tous débuts, elle pratique toujours son sport aujourd'hui.

Des activités prévues reportées

Par ailleurs, les dirigeants du Club de golf ont choisi de reporter les activités prévues dans le cadre du 50e anniversaire à la saison 2022 afin que les gens puissent festoyer et socialiser normalement.

Mentionnons toutefois que le Club de golf Lac-Etchemin recevra un important tournoi de compétition soit le Championnat féminin et junior provincial les 5-6-7 juillet prochain. Ayant besoin de bénévoles pour l'occasion, le Club de golf invite les personnes intéressées à contacter la directrice administrative Nathalie Chabot au 418-625-2711 poste 2.

Mme Chabot indique qu'elle a bon espoir de connaître une saison record. En effet, le Club de golf Lac-Etchemin a déjà atteint ses objectifs pour cette saison: plus de 260 membres ont déjà cotisé. ll faut remonter en 2008 pour égaler ce nombre.