Les Jarrets Noirs l'emporte face au Lantigua 31 de Québec

Les Jarrets Noirs de Beauce ont vaincu l'équipe Lantigua 31 de Québec par la marque de 6 à 0 lors du match de baseball qui s'est tenu ce vendredi soir à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

C'était le premier passage dans cette ville pour l’équipe du joueur étoile Eddy Lantigua, ancien membre vedette des Capitales de Québec de la Ligue Can-Am. Cette équipe a d'ailleurs la particularité d'avoir trois femmes dans ses rangs, dont deux étaient en uniforme hier soir, soit Jessica Bérubé et Daphnée Gélinas.

Récapitulatif du match

Francis Chevalier a lancé une partie complète, et ce, pour une deuxième sortie consécutive. Il a œuvré durant les sept manches, n’accordant que deux coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant huit frappeurs sur élan.

Les Jarrets Noirs ont inscrit deux points dès la manche initiale. Alors que Guillaume Drouin est au premier coussin après avoir été atteint par un lancer, Frédéric Parent a frappé une balle en flèche au champ droit qui a traversé la clôture pour ainsi donner l’avance 2 à 0 aux locaux.

En 3e manche et avec deux retraits, le simple opportun de Jonathan Dulac a permis à Daniel Jacques de venir marquer du 2e but.

Un but sur balle à Vincent Vachon a mis fin à la partie pour le lanceur partant adverse Yoan Bertrand, qui a été remplacé par Jessica Bérubé.

Les Jarrets Noirs ont ajouté un quatrième point lors de la 4e manche lorsque Gabriel Perreault a croisé le marbre.

Confusion en 5e

Le Lantigua 31 est venu à Saint-Georges avec seulement un joueur substitut. Après un changement de joueur effectué en 3e manche, l’équipe n’avait plus aucun joueur disponible.

Le frappeur Jean-Marc Morin se fait alors expulsé de la rencontre en 5e manche après avoir argumenté avec l’arbitre sur deux prises de décision. Les arbitres annoncent alors la victoire par défaut des Jarrets Noirs.

Coup de théâtre, l’entraîneur-chef de l’équipe, Denis Bertrand enfile le casque de frappeur pour remplacer le joueur expulsé. Les arbitres renversent alors la décision puisque l’entraîneur fait effectivement partie de l’alignement. Ce dernier se fera retirer sur un ballon dans la droite.

Dans cette même manche, les Jarrets Noirs ont inscrit deux points de plus sur un ballon sacrifice de Jonathan Dulac et d’un but sur balle à Gabriel Perreault alors que les sentiers étaient pleins.

Ainsi, les Jarrets Noirs ont frappé un total de neuf coups sûrs. Jonathan Dulac a bien fait avec une performance de 2 en 3 et deux points produits.

« J’ai lancé beaucoup de prises et avec l’avance dans le compte, j’ai pu utiliser plus souvent mes lancers à effet. Ma défensive a ensuite fait le travail », résumait Francis Chevalier, qui a terminé sa soirée avec un total de 100 lancers au compteur.

Prochaine partie

Les Jarrets Noirs seront en action le mercredi 7 juillet face aux Patriotes de Québec, à 20h, au Parc Duberger.