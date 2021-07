Découvrez en images la course de canot en binôme à Vallée-Jonction

L’Association des coureurs en canot du Québec (ACCQ) organisait aujourd'hui une seconde course au départ de Vallée-Jonction, cette fois en binôme (C2).

Les canotiers étaient donc deux par embarcation pour parcourir environ 30 km, comprenant une petite portion de portage sur une plage rocheuse.

Les 26 équipes sont parties à 11 h de la Base Plein Air de la Chaudière à Vallée-Jonction.

Il y a trois catégories de participants et un classement général.

Classement général :

1- Jimmy Pellerin et Guillaume Blais

2- Christophe Marchand Pellerin et Sarah Lessard

3- Jérémy Léveillé et Samuel Frigon

Classement hommes :

1- Jimmy Pellerin et Guillaume Blais

2- Jérémy Léveillé et Samuel Frigon

3- Jérémy Marchand et Serge Pagé

Classement femmes :

1- Sophie Coupal et Bonnie Pankiw

2- Caroline Fortin et Thina Pham

Notons qu'il n’y avait que deux équipes de femmes.