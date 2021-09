Championnats canadiens sur route: Guillaume Boivin vainqueur des élites hommes

Les Championnats canadiens de cyclisme sur route se poursuivent à Saint-Georges où Guillaume Boivin (Israël Start-Up Nation), qui a participé à son premier Tour de France et à ses premiers Jeux olympiques plus tôt cet été, a remporté son troisième titre national et son deuxième titre élite, après l'avoir déjà remporté en 2015.

Il participait hier à la course sur route des hommes élites pendant laquelle les athlètes ont dû faire face à un parcours difficile qui les a menés de Saint-Georges à un circuit de 28 kilomètres, où ils ont effectué cinq tours avant de retourner à Saint-Georges. Malgré le temps ensoleillé, la course était venteuse et le parcours difficile et vallonné, avec plus des deux tiers du peloton abandonnant l’épreuve.

« Ce n'était pas une journée facile sur le vélo, c'était à fond la caisse du début à la fin et tout le monde était épuisé », a déclaré le cycliste Boivin.

Tôt dans la course, il faisait partie d’un groupe d’échappée qui comprenait les olympiens Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Hugo Houle (Astana-Premier Tech) et Derek Gee (Xspeed United Continental), parmi d'autres coureurs de haut calibre.

À 50 kilomètres de l'arrivée, Guillaume Boivin a attaqué à l’avant, complétant la course de 198,9 kilomètres en solitaire, plus de deux minutes devant le médaillé d’argent Antoine Duchesne. Le cycliste sur piste Derek Gee a terminé troisième et a remporté sa deuxième médaille de bronze de la fin de semaine.

« Je suivais mon rythme et je savais que si les gars allaient revenir, ils allaient devoir travailler pour ça et j'ai juste maintenu la pression jusqu'à la fin. Pour moi, ce n'est que la continuation d'une saison incroyable avec les Classiques, le Tour, les Jeux olympiques et maintenant, champion national. Je vais apprécier les courses à venir avec ce maillot », d'ajouter le vainqueur.



Moins de 23 ans (U23)

Carson Miles (Tag Cycling Race Team) a été le meilleur coureur U23 de la journée, terminant aux côtés du champion canadien du contre-la-montre, Hugo Houle.

Son coéquipier Thomas Schellenberg, qui a travaillé avec lui tout au long de la course, a terminé deuxième, suivi d'Eric Inkster (Gsc Blagnac Velo Sport 31).



Junior féminin

Dans la course féminine junior, 14 des 25 coureuses ont réussi à s'échapper dans les 30 premiers kilomètres, le groupe étant réduit à 10 coureuses lorsque quelques athlètes ont chuté à la marque des 50 kilomètres.

Malgré sa chute, la championne canadienne du contre-la-montre, Jazmine Lavergne, a réussi à rattraper le groupe de tête et à rester à l’avant jusqu’à la toute fin.

La course de 86,7 km s'est terminée par un sprint dans les 300 derniers mètres, Elissa Proulx (Équipe du Québec) remportant la victoire, suivie de Mathilde Huot (Espoir Laval Planète Courrier) et Jazmine Laverge (Équipe du Québec).

« Je viens de revenir de courir en Europe, donc c'était un bon entraînement pour les championnats nationaux », a commenté Elissa Proulx. « Il y avait beaucoup de collines, mais j'étais heureuse de me retrouver en tête du peloton. Mon plan était de rester à l’avant de la course et j'ai réussi à le faire donc je suis très fière de ma course. »



L'événement se termine aujourd'hui

Les Championnats canadiens sur route se terminent aujourd'hui avec les courses sur route des hommes juniors à 11 h 15 et des femmes élites à 14 h 45.

Le paracyclisme a eu lieu ce matin.