Le Cool FM s'incline face aux 3L de Rvière-du-Loup

Les joueurs du Cool FM de Saint-Georges n'ont pas fait le poids face aux 3L de Rivière-du-Loup qui l'ont emporté 9 à 4 lors du match qui a eu lieu samedi soir.

En première période, les 3L commencent avec deux buts, un de la part de Maxime Guyon et un de Jean-Philip Chabot, les deux buts sur des surnombres. Matthew Newbury assure la réplique du Cool FM en marquant un but en saisissant son propre retour de lancer. Les 3L reviennent rapidement à trois buts d’écart lorsque Maxime St-Cyr profite d’un revirement pour faire 3-1.

Les 3L profitent encore d’un revirement pour faire 4-1 via Marc-André Tourigny. Encore une fois, c’est Matthew Newbury qui génère l’attaque du Cool FM. Celui-ci prend un tir du poignet très précis qui bat Guillaume Decelles. Rivière-du-Loup ouvre la machine quatre fois avant la fin de la période. St-Cyr et Asselin marquent, ce qui chasse Sébastien Auger au profit de Raphael Girard, même si les gardiens n’ont rien eut à se reprocher.

Encore à froid, Girard cède sur un tir de Mathieu Guertin. La chicane éclate à ce moment. D’abord, Simon Desmarais voit encore ses invitations au combat être refusées par Jean-Philip Chabot. Puis, après une mise en échec sur Mathieu Nadeau, Anthony Verret démontre à quel point l’équipe du Cool FM se tient entre eux et engage le combat avec Joakim Paradis. Les 3L profitent de la pénalité pour instigateur afin de faire 8-2.

Sébastien Auger est de retour en 3e période, mais il est de nouveau laissé à lui-même quand Asselin profite d’un autre surnombre. À partir de ce moment, la partie devient un chaos. Mathieu Nadeau frappe d’abord solidement un joueur des 3L que personne ne va défendre. Ensuite, Keven Veilleux s’en prend à Jean-Philip Chabot pendant qu’Olivier Dallaire fait regretter Dominic Cormier d’avoir jeté les gants. Le héros de vendredi soir, Wayne Létourneau, continue sur sa lancée alors qu’il profite d’une belle entrée de zone pour ensuite envoyer le disque derrière Decelles. En fin de match, Dave Hamel trouve un danseur en Anthony D’Amours qui livre son premier combat dans la LNAH. Un triste incident survient alors que l’arbitre retient Hamel, le second juge de ligne veut intervenir, mais blesse accidentellement son collègue au dos. Après avoir escorté l’arbitre en civière, le match reprend et Matthew Newbury complète son tour du chapeau. Après un tir de Verret, Newbury frappe le retour au vol et conclu la marque avec un score de 9-4.

Les avantages numériques : St-Georges 0/3, RDL 1/8

Les tirs : St-Georges 30 (13-3-14), RDL 40 (8-16-16)

Les trois étoiles

1- Jannick Asselin RDL (2b 2p)

2- Maxime St-Cyr RDL (2b 2p)

3- Mathieu Guertin RDL (1b 2p)

Le Cool FM reprend l’action pour une série aller-retour avec les Marquis de Jonquière vendredi prochain à Jonquière, puis samedi à Saint-Georges dès 20h.

Avec la collaboration de Samuel Busque, directeur des communications du Cool FM.