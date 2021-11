Un manque d'opportunisme qui coûte une défaite au Cool FM

L'équipe du Cool Fm a perdu face aux Marquis lors du match qui s'est tenu chez eux, au Palais des Sports de Jonquière, samedi soir.

La formation de Serge Forcier a connue un excellent match, mais a manqué d’opportunisme. Ainsi, les Jonquiérois l’ont emporté par la marque de 4-2.

En première période, la malchance s’acharne sur le Cool FM. Le Marquis garde leur attaque très simple et ça fonctionne. Louis-Philippe Denis marque le premier but du match en saisissant un retour de lancer devant le filet et l’envoyant dans le haut du filet. Le Cool FM écope ensuite d’une punition qui sera coûteuse alors que les Marquis double leur avance avec un but chanceux. Jean-Simon Allard, de derrière le filet, marque en envoyant une rondelle devant le filet, qui dévie sur un patin d’un défenseur.

Le second vingt débute en robustesse lorsque l’homme fort du Cool FM, Deyrek Lydon, prouve encore une fois qu’il ne reculera pas devant ses adversaires alors qu’il livre un combat avec Chris Cloutier. Le Cool FM profite ensuite des occasions offertes par leurs adversaires. Les Marquis offrent cinq secondes de double avantage numérique à l’équipe de la Beauce. C’est bien assez pour le célèbre sniper Yannick Tifu. Après la mise en jeu, Tifu s’empare de la rondelle et prend son tir classique, soit précis et sec. Tifu bat Boily du côté de la mitaine. De l’autre bout de la patinoire, Sébastien Auger est absolument magistral! Alors qu’il fait face à une échappé, il arrête le premier lancer, mais donne un retour. D’une acrobatie, il trouve le moyen de faire le second arrêt, au grand plaisir de ses coéquipiers.

Le dernier tiers débute sur la même note. Sébastien Auger est absolument fumant et frustre encore l’attaque des Marquis. Cette fois, il sort la jambière à sa gauche pour empêcher un but. La seule façon que Jonquière trouve pour battre Auger est de profiter de drôles de rebonds. C’est ce qu’ils font quand Alexandre Picard prend un tir qui est semi bloqué par la défensive. La rondelle se retrouve sur la palette de Christian Ouellet qui était à la bonne place au bon moment et complète le jeu. En fin de match, le Cool FM profite encore de l’avantage numérique. Cette fois, enfin, la rondelle roule pour les beaucerons et c’est au profit de Mathieu Nadeau. Nadeau, de derrière le filet, évalue ses options et passe vers devant le gardien. L’attaquant de Lac Etchemin profite d’un obstacle sur le chemin de la rondelle pour que celle-ci dévie derrière Boily. À 3-2, le Cool FM essais le tout pour le tout, mais Picard cloue le cercueil dans un filet désert.

Les avantages numériques : St-Georges 2/3, Jonquière 1/3

Les tirs : St-Georges 35 (13-9-13), Jonquière 32 (11-10-11)

Les vrais trois étoiles :

1- Émilien Boily JON (eff 0.943)

2- Sébastien Auger STG (eff 0.906)

3- Alexandre Picard JON (1b 1p)

Le Cool FM reprend la route jeudi prochain alors que l’équipe retournera du côté de Sorel pour y affronter les Éperviers encore. Vendredi, c’est le retour à domicile alors que les Éperviers seront les visiteurs.

Avec la collaboration de Samuel Busque.