Alizée Poulin poursuit son chemin vers les Championnats canadiens de tennis

Alizée Poulin, la joueuse de tennis originaire de Beauceville, poursuit les sélections pour participer aux Championnats canadiens de tennis dans les catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans, qui doivent avoir lieu au mois de mars 2022.

C'est cette fin de semaine à Montréal que la joueuse participera à la deuxième étape des sélections pour les 16 ans et moins. Elle devra ensuite faire ses preuves au cours de deux autres étapes et terminer parmi les huit meilleurs au classement pour pouvoir accéder au Championnat canadien d’hiver.

En ce qui concerne le tableau principal pour les 18ans et moins, Alizée a terminé entre la 9e et la 12e position sur 16 joueuses la semaine passée. Elle a remporté une victoire et deux défaites. C’était la deuxième étape, il en reste donc encore deux pour remonter dans son classement final. Elle doit également terminer parmi les huit meilleurs pour se rendre au Championnat canadien.

Dans chacune des catégories auxquelles elles participent, elle jouera la troisième étape en janvier et la quatrième au mois de février. Notons d'ailleurs que le dernier est l'équivalent d'un championnat québécois, il est donc plus important que les autres.