Marie-Philip Poulin est arrivée au Village olympique à Pékin

Les Jeux olympiques d’hiver débutent le 4 février, mais certains athlètes sont déjà arrivés à Pékin, dont la Beauceronne et capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin, Marie-Philip Poulin.

Les équipes de hockey débutent leurs parties la veille de l’ouverture des Jeux. Les athlètes ont l’obligation d’arriver plusieurs jours avant le début de leurs épreuves pour s’assurer qu’ils restent en isolement dû à la situation pandémique.

Ce premier contingent d’athlètes partait de Vancouver et pendant toute la durée de leur vol le port du masque N95 était obligatoire. Ils devaient fournir deux tests négatifs dans les 96 heures avant leur départ. Le Comité olympique canadien oblige la vaccination complète des Olympiens pour qu’ils aient la permission de participer aux épreuves.

Rappelons qu’au début du mois de janvier toutes les membres de l’équipe canadienne de hockey féminin ont été placées en confinement à Calgary et n’ont pas joué une seule partie pour s’assurer qu’aucune ne soit testée positive. Elles ont joué seulement 27 parties depuis juillet 2021.

Marie-Philip sera à la tête de son équipe le 3 février pour affronter l’équipe suisse. En 2010 et 2014, elles avaient remporté l’or contre les Américaines, et que le but vainqueur de ces médailles provient de la Beaucevilloise.

Le planchiste en snowboard cross, Eliot Grondin de Sainte-Marie sera à une dernière Coupe du monde cette fin de semaine en Italie avant son départ pour Pékin. Sa première course se déroule le 10 février.

La skieuse, Marie-Michèle Gagnon de Les Etchemins participera pour une 3e fois aux Jeux olympiques.