Vol au dessus du futur pont ferroviaire de Vallée-Jonction

Les travaux de construction du pont ferroviaire, qui enjambera la rivière Chaudière à la hauteur de Vallée-Jonction, commencent à donner le profil de la nouvelle structure qui verra le jour, comme en témoignent les photos de Jean-Marie Fecteau, qui accompagnent cet article.

Le Beauceron a accepté de partager avec EnBeauce.com quelques clichés du chantier: les premiers ont été pris la semaine dernière, et les seconds, plus tôt en mars.

Ce pilote de paramoteur, qui s'est converti en pilote de drone opérations avancée, a effectué les prises de vues à une hauteur variant entre 100 et 200 pieds.

On peut voir notamment le coffrage de béton du premier pilier qui soutiendra une des cinq traverses qui constitueront le pont.

Le nouveau pont représente un investissement de presque 50 M$ pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Les travaux sont menés par le Groupe Pomerleau et on prévoit que l'ouvrage sera complété à l'été 2025.

Rappelons que l’ancien pont ferroviaire, qui se trouvait au même endroit, a été démantelé en 2022 parce qu'il n'était plus sécuritaire à la traverse des trains, trop endommagé par les assauts des inondations passées.

La construction de la nouvelle traverse s'inscrit dans la réhabilitation du chemin de fer de Québec Central, entre Vallée-Jonction et Thetford Mines, sur une distance de 58 kilomètres. Les travaux nécessiteront la reconstruction de 17 ponts ferroviaires, dont le plus important est celui de Vallée-Jonction, ainsi que la réalisation de l'ensemble des travaux de voie, dont le remplacement de 102 ponceaux et la réfection de 40 passages à niveau publics. Le tout demandera des déboursés de 440 M$.

Il est possible de voir d'autres photos de Jean-Marie Fecteau prises durant ses vols, périples et autres voyages en se rendant au www.jeanmariefecteau.com.