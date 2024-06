Plusieurs chantiers routiers se mettent en branle dans la région

Plusieurs chantiers de réfection de route, dont certains majeurs, débuteront au cours des prochains jours et s'ajouteront à ceux déjà en marche dans la région.

Les usagers de la route devront donc s'armer de patience et éviter les secteurs en réparation, dans la mesure du possible. Voici quelques-uns de ces projets d'amélioration du réseau routier.

Saint-Georges

– Hydro-Québec réalisera des travaux d’entretien de son réseau électrique souterrain, du 25 au 28 juin, à la hauteur du pont David-Roy à Saint-Georges.

Durant ces travaux, il y aura fermeture de l’une des voies de virage à droite de la promenade Redmond vers le pont David-Roy, du mardi 9 h au vendredi 16 h. Sur le pont même, l'accotement sera fermé pendant la même période. Une signalisation adéquate sera aménagée afin de bien diriger les utilisateurs de ce tronçon routier.

– Les travaux majeurs de réfection de la route 173, à partir de la limite de Notre-Dame-des-Pins vers Saint-Georges, qui ont débuté le 3 juin, sont prévus jusqu'au 29 septembre prochain.

Les travaux consistent en une intervention sur cinq ponceaux, une stabilisation de talus, le remplacement de glissières de sécurité, le remplacement de la fondation de chaussée et l'asphaltage. La circulation se fait en alternance en tout temps en semaine, avec remise dans les deux directions la fin de semaine. On compte sur la présence de signaleurs de jour avec barrières de contrôle de circulation et des feux de circulation le soir/nuit.

Saint-Prosper

– Des travaux majeurs pour la réfection de deux routes principales à Saint-Prosper, qui s’échelonneront sur les deux prochaines années, débutent à compter du lundi 24 juin, jusqu'au vendredi 20 septembre.

Le tout commence sur la 30e rue, entre la route 275 et la 40e rue. Il y aura circulation sur un chemin de déviation du lundi au jeudi, entre 7 h et 17 h 30, et le vendredi, de 7 h à midi. Du lundi au jeudi, entre 17 h 30 et 7 h le lendemain, la circulation se fera en alternance. Il en sera de même pour la fin de semaine, à compter de midi le vendredi jusqu'à 7 h le lundi. Notez que la route sera fermée à la hauteur de la 40e rue du mardi 2 juillet au jeudi 4 juillet.

Saint-Éphrem-de-Beauce

– Depuis hier (20 juin) jusqu'au 19 juillet, on procède à la reconstruction de la route 108, entre le 11e rang Nord et le rang Saint-Jean-Baptiste, à Saint-Éphrem-de-Beauce.

Il y aura circulation en alternance d'Est en Ouest en tout temps, avec une limite de vitesse fixée à 50 km/h. La largeur de la voie sera réduite à 4 mètres.

Saint-Victor

– La route 108, entre la rue des Écoliers et la rue Fecteau, sera fermée à Saint-Victor, du mardi 25 juin à compter de 19 h 30 jusqu'au lendemain matin 5 h (mercredi 26 juin). Le détour de la circulation s'effectuera par la rue Commerciale, le boulevard Duval et la rue Industrielle.

Beauceville

– C'est à compter de la semaine prochaine (25 juin), jusqu'au 15 juillet, que les travaux d'installation d'une traverse sur la route 173, pour permettre de relier sécuritairement les deux sections de la voie cyclable, seront entrepris devant le Parc-des-Rapides-du-Diable à Beauceville.

La circulation se fera en alternance sur la 173, entre la 53e rue (haut de la côte des Rapides-du-Diable) et la 9e avenue (installations du ministère des Transports), de 7 h à 18 h.