Les travaux de la passerelle sur la rivière Calway sont commencés

La Ville de Saint-Georges procède dès aujourd'hui à des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égouts sur la 126e Rue, entre le boulevard Lacroix et la 10e Avenue, ainsi que sur la 10e Avenue, entre la 125e Rue et la 127e Rue. Les travaux se poursuivront jusqu’au 20 août prochain. Durant cette période, la 126e Rue ainsi que la 10e ...