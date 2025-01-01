Un mois de travaux à Saint-Éphrem

D'importants travaux ont été entrepris ces derniers temps à Saint-Éphrem. La municipalité a donc publié les détails pour aider ses citoyens à mieux planifier leurs déplacements.

Semaine du 15 septembre :

• Rue Gagné : Pose des conduites. De possibles perturbations temporaires peuvent survenir en circulation.

• Rue Roy jusqu’à la Rue Goulet : Installation de nouvelles conduites visant à moderniser l'infrastructure.

• Dynamitage : En raison de la présence de roc, des travaux de dynamitage se réaliseront mercredi 17 sept sur la rue Mgr Labrie, Avenue St-Patrice et Rue Roy.

Semaine du 22 septembre :

• Boulevard Mathieu (entre l’avenue St-Patrice et la rue Faucher) : Poursuite des travaux de pose des conduites.

• Rue Goulet et Rue Roy : Continuation des installations entre la Rue Goulet et le Boulevard Mathieu.

18, 19, 22, 23, 24 et 25 septembre :

• Préparation et pavage : Préparation et le pavage des rues Côte-Pagé, Bureau et St-Patrice jusqu’au Boulevard Labbé, ainsi que la Rue Goulet jusqu’au Boulevard Labbé. Il est donc demandé de ne pas stationner les véhicules dans ces rues pendant cette période, et ce, afin de faciliter le déroulement des travaux.

Semaine du 29 septembre :

• 2e Mobilisation pour les bordures de béton : Mise en place des bordures de béton pour la phase 2 des travaux. Une 3e mobilisation pour compléter le secteur se fera ultérieurement.

D'autres travaux ailleurs en Beauce

La construction d'un pont à Saint-Victor force la fermeture de la route à Gaton, entre le 7e rang et la Route 108. Les travaux devraient être terminés d'ici la fin de la semaine. Un détour est prévu.

À Sainte-Justine, la circulation doit se faire en alternance sur le pont de la rivière à la Roche en raison de travaux de réfection. Cela devrait se poursuivre jusqu'au 5 décembre prochain.

Deux entraves majeures sont en ce moment en cours à Saint-Marie, et ce, jusqu'au 28 novembre 2025. D'abord, l'Autoroute 73, près de la route Carter, a une voie fermée sur les deux, en direction sud, pour permettre la réfection d'un pont. En raison de ces travaux, l'accès à l'A73 Sud par la route Carter est fermé jusqu'au 23 septembre. Un détour est prévu. Dans le même temps, la route Carter, à la hauteur de l'A73, a aussi une voie fermée dans une direction et la circulation se fait à contresens sur l'autre voie.