Beauceville

Pont Le Bras: fermeture prolongée jusqu'au 3 décembre

durée 17h00
30 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que la fermeture du pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), est prolongée jusqu'au 3 décembre. 

Rappelons que l'ouvrage est inaccessible en tout temps, depuis le 17 novembre, pour des travaux de réfection.

Un chemin de détour est prévu par la route 271, vers le pont de Saint-Joseph-de-Beauce et la route 173, ainsi que via le pont de Beauceville (route 108).

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.

