Fermeture de l'A-73 ce soir

Les travaux de réfection d'un pont amèneront la fermeture de l'autoroute 73, dans les deux directions, à compter de 19 h ce soir.

L'entrave s'étendra du chemin du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore, jusqu'à la hauteur de la route Cameron à Sainte-Marie-de-Beauce.

Les détours devront s'effectuer par la route Carrier, le rang de la Rivière, ou la route 173.

L'autoroute sera rouverte à compter de 5 h 30 le lundi 17 novembre.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel, rappelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable.