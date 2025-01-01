Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entre Sainte-Marie et Saint-Isidore

Fermeture de l'A-73 ce soir

durée 17h00
16 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les travaux de réfection d'un pont amèneront la fermeture de l'autoroute 73, dans les deux directions, à compter de 19 h ce soir.

L'entrave s'étendra du chemin du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore, jusqu'à la hauteur de la route Cameron à Sainte-Marie-de-Beauce.

Les détours devront s'effectuer par la route Carrier, le rang de la Rivière, ou la route 173.

L'autoroute sera rouverte à compter de 5 h 30 le lundi 17 novembre.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel, rappelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Fermeture complète du pont Le Bras du 17 au 30 novembre

Publié à 10h00

Fermeture complète du pont Le Bras du 17 au 30 novembre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermé en tout temps, du 17 au 30 novembre, pour des travaux de réfection.  Un chemin de détour est prévu par la route 271, vers le pont de Saint-Joseph-de-Beauce et la route 173, ainsi que via le pont de ...

LIRE LA SUITE
Inspection du pont David-Roy pendant deux jours

Publié le 10 novembre 2025

Inspection du pont David-Roy pendant deux jours

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise qu'il y a aura des travaux d'inspection de la structure du pont David-Roy (Route 271), à Saint-Georges, les 10 et 11 novembre. Pendant l’inspection, il y aura fermeture de la voie de circulation de droite dans chaque direction, incluant le trottoir du même côté. Une journée ...

LIRE LA SUITE
Beauceville: fermeture du pont Le Bras aujourd'hui

Publié le 7 novembre 2025

Beauceville: fermeture du pont Le Bras aujourd'hui

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermé aujourd'hui pour une inspection de la structure.  La fermeture complète s'effectuera entre 9 h 30 et 17 h 30. L’entrave sera libérée durant l'heure du midi. Les détours pourront se prendre par ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge