En hiver, la sécurité sur les routes, c’est l’affaire de tous 

La neige s’est déjà invitée dans plusieurs régions du Québec. Les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable sont mobilisées depuis les premières intempéries afin d’assurer des déplacements sécuritaires et efficaces sur l’ensemble du réseau routier.

Le Ministère assure l’entretien du réseau et intervient sans relâche pour maintenir des conditions de circulation sécuritaires, mais la collaboration des usagers demeure essentielle. Adapter sa conduite et éviter les déplacements non essentiels lorsque la météo est défavorable sont des gestes simples qui contribuent à la sécurité de chacun. Bref, c’est l’affaire de tous

Avant de prendre la route, voici quelques conseils aux usagers:

• se renseigner sur l’état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l’une ou l’autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone);

• s’assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l’hiver et qu’il est équipé d’une trousse de secours;

• déneiger et déglacer entièrement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent:

• adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières;

• garder une distance sécuritaire entre les véhicules;

• s’assurer d’être visibles en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est mauvaise;

• rester prudents et patients autour des véhicules de déneigement, et s’assurer qu’ils vous aperçoivent, en raison des angles morts importants de ces machines imposantes.

Signalons qu'annuellement au Québec, le MTMD entretient plus de 33 280 km de route; investit plus de 477 M$ dans l’ensemble des opérations d’entretien hivernal; affecte près de 1 740 camions de déneigement aux opérations; et épand plus de 775 280 tonnes de sel et un million de tonnes d’abrasif.