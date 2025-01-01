A-73: la réfection des ponts se poursuit à Sainte-Marie

Les travaux de réfection de ponts de l'autoroute 73, à la hauteur de Sainte-Marie-de-Beauce, se poursuivent de plus belle, vient d'aviser le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

D'abord pour celui qui enjambe la route Carter.

Depuis cette semaine, il y a fermeture d'une voie sur deux en tout temps. Les utilisateurs sont priés de noter que le lundi 29 septembre, l'autoroute sera fermée de 22 h à 5 h le lendemain.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 90 km/h.

Un rappel que l’accès à l’autoroute A-73 Sud, par la route Carter Ouest, est fermé en tout temps. Le détour s'effectue par la route Cameron, en direction nord de l'autoroute.

Les conducteurs de fardier sont priés de noter que, dès le 30 septembre, la largeur de la voie sera réduite à 5 mètres dans le chemin de détour, ce qui qui entraînera un rayon de virage serré.

Les travaux provoquent aussi des entraves sur la route Carter même.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 50 km/h.

Ainsi, en tout temps, il y a fermeture d'une voie sur deux dans les deux directions. Dans une direction à la fois, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée.

En direction Ouest, l’accès à l’autoroute A-73 Sud est fermé.

En direction Est, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée, à partir du 30 septembre.

Enfin, la largeur de la voie sera réduite à 3,2 mètres, avec une hauteur libre en dessous du pont de 4,4 mètres.

Route Saint-Martin

L'autre pont en réfection est celui qui passe au dessus de la route Saint-Martin.

Il y a fermeture d'une voie sur deux en tout temps. Les utilisateurs sont priés de noter que le mardi 23 septembre, l'autoroute sera fermée de 22 h à 5 h le lendemain.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 90 km/h, avec fermeture de l'accotement jusqu'au 23 septembre. Cette même journée, l’accès à l’autoroute A-73 Sud, par la route Cameron, est fermé de 22 h à 5 h le lendemain. Le détour s'effectue par la route Carter.

Les conducteurs de fardier sont priés de noter que, le 23 septembre, la largeur de la voie sera réduite à 5 mètres dans le chemin de détour, ce qui qui entraînera un rayon de virage serré.

Les travaux provoquent aussi des entraves sur la route Saint-Martin.

La limite de vitesse dans le secteur est fixée à 50 km/h.

Ainsi, en tout temps, il y a fermeture d'une voie sur deux dans les deux directions. Dans une direction à la fois, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée.

En direction Ouest, l’accès à l’autoroute A-73 Sud est fermé.

En direction Est, la chaussée sera fermée, avec circulation à contresens sur la chaussée opposée, à partir du 24 septembre.

Enfin, la largeur de la voie sera réduite à 3,2 mètres, avec une hauteur libre en dessous du pont de 4,4 mètres.

Le ministère prévoit que les chantiers seront actifs jusqu'au 28 novembre prochain.