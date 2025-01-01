Pneus d'hiver : Chaussez-vous bien, chaussez-vous tôt!

Alors que le froid s'installe et que les premières neiges peuvent survenir sans préavis, la SAAQ et CAA-Québec s'associent pour rappeler qu'il est prudent et responsable de ne pas attendre le 1er décembre pour vérifier l'état de ses pneus d'hiver et les faire installer.

Une préparation hâtive permet d'éviter l'attente au garage et favorise une conduite sécuritaire dès les premiers signes de l'hiver.

Pourquoi les pneus d'hiver sont-ils essentiels?

Rappelons que les pneus d'hiver sont conçus pour offrir une meilleure traction et un contrôle accru sur les routes glacées ou enneigées. Leur caoutchouc est plus tendre et demeure souple jusqu'à des températures atteignant -40 °C. Leur bande de roulement, munie de crampons plus profonds et espacés, permet une adhérence optimale.

Cependant, il ne suffis pas d'installer ses pneus d'hiver, il faut également qu'ils soient en bon état. Sur une chaussée enneigée, les bandes de roulement jouent un rôle crucial en assurant une bonne adhérence. Or, à mesure que les pneus s'usent, leur performance diminue considérablement. Il est donc essentiel que la bande de roulement demeure uniforme et que la profondeur minimale légale de 1,6 mm ne soit jamais atteinte. D'ailleurs, il est fortement conseillé de remplacer les pneus bien avant que ce seuil soit atteint.

L'âge des pneus est également à surveiller. Après 5 ans, le caoutchouc s'assèche et peut durcir, se fissurer et nuire à la traction.

Conseils pour prolonger la vie de vos pneus

Entreposage :

Rangez vos pneus dans un endroit tempéré, sec et à l'abri des rayons UV. Évitez de les laisser debout et empilez-les couchés s'ils sont déjà montés sur des jantes. S'ils ne le sont pas, il est préférable, à l'inverse, de les entreposer debout pour ne pas abîmer les flancs.

Choix des pneus :

Respectez les recommandations du fabricant en ce qui concerne le type et la dimension des pneus. Assurez-vous qu'ils portent le pictogramme illustrant un flocon à l'intérieur d'une montagne (symbole officiel des pneus d'hiver).

Pose:

Faites appel à un professionnel pour l'installation.

Uniformité:

Assurez-vous que les pneus avant et arrière sont du même modèle et présentent un niveau d'usure similaire.

Pression:

Vérifiez régulièrement la pression des pneus et assurez-vous du bon fonctionnement du système de surveillance de la pression (TPMS), si votre véhicule en est équipé.

Alignement:

Faites régler le parallélisme des roues une fois par an, peu importe le nombre de kilomètres parcourus annuellement.

Les pneus d'hiver, même en bon état, ne garantissent pas une sécurité absolue. Il est donc crucial d'adapter sa conduite aux conditions météorologiques et routières. Pour réduire les risques d'accident mieux vaut prévoir ses déplacements, réduire sa vitesse ainsi qu'augmenter la distance entre son véhicule et celui qui nous précède.

La conduite automobile est une tâche complexe. C'est pourquoi la SAAQ et CAA-Québec rappellent aux conducteurs et conductrices l'importance de faire preuve de prudence et de recourir à leur capacité d'anticiper. Adopter un comportement responsable sur la route contribue à protéger sa propre vie et celle des autres usagers.