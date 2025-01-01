Saint-Joseph: fermeture du pont pour deux jours

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise de la fermeture temporaire du pont de la rivière Chaudière à Saint-Joseph-de-Beauce (Route 276), les 5 et 6 novembre.

La mesure permettra d'assurer une inspection de la structure.

Les deux jours, la fermeture complète s'effectuera entre 9 h et midi, ainsi que de 13 h à 15 h. L’entrave sera libérée durant l'heure du midi.

Un chemin de détour est prévu par la route 112, vers Vallée-Jonction et la route 173 de Vallée-Jonction à Saint-Joseph-de-Beauce.

Des signaleurs seront sur place. Il sera possible de déplacer la passerelle en cas d’urgence seulement.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi.