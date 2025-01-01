Un radar photo mobile sera déployé sur l’autoroute 73 à Scott

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé, ce vendredi 31 octobre, qu’un radar photo mobile sera prochainement utilisé sur l’autoroute 73 à la hauteur de Scott, dans la zone du chantier de réfection du pont situé près de la route 173.

La surveillance s’étendra sur une distance de 8 kilomètres, dans les deux directions.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité dans la zone de travaux, où des excès de vitesse ont été observés, notamment en dehors des heures de pointe. Le Ministère rappelle que le radar photo est utilisé à des fins préventives : aucune perte de points n’est appliquée, mais les amendes sont doublées pour les infractions commises dans une zone de chantier.

En préparation à cette installation, l’autoroute 73 sera complètement fermée de 19 h à 5 h, du dimanche 2 au mardi 4 novembre. Un détour sera mis en place via les routes Carrier, 173 et Cameron.

Durant ces fermetures, plusieurs interventions auront lieu :

- Installation de glissières en béton ;

- Réduction de la limite de vitesse à 80 km/h ;

- Ajout de panneaux de signalisation ;

- Modification du marquage à la sortie 101 en direction de Scott.

Une signalisation spécifique sera installée en amont de la zone, sur fond orange, pour avertir les usagers de la présence potentielle du radar photo mobile.

Pour plus d’information sur les radars photo actifs au Québec, les usagers sont invités à consulter le site Québec 511￼.