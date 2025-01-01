Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sur la portion en travaux

Un radar photo mobile sera déployé sur l’autoroute 73 à Scott

durée 12h00
1 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a annoncé, ce vendredi 31 octobre, qu’un radar photo mobile sera prochainement utilisé sur l’autoroute 73 à la hauteur de Scott, dans la zone du chantier de réfection du pont situé près de la route 173.

La surveillance s’étendra sur une distance de 8 kilomètres, dans les deux directions.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité dans la zone de travaux, où des excès de vitesse ont été observés, notamment en dehors des heures de pointe. Le Ministère rappelle que le radar photo est utilisé à des fins préventives : aucune perte de points n’est appliquée, mais les amendes sont doublées pour les infractions commises dans une zone de chantier.

En préparation à cette installation, l’autoroute 73 sera complètement fermée de 19 h à 5 h, du dimanche 2 au mardi 4 novembre. Un détour sera mis en place via les routes Carrier, 173 et Cameron.

Durant ces fermetures, plusieurs interventions auront lieu :
- Installation de glissières en béton ;
- Réduction de la limite de vitesse à 80 km/h ;
- Ajout de panneaux de signalisation ;
- Modification du marquage à la sortie 101 en direction de Scott.

Une signalisation spécifique sera installée en amont de la zone, sur fond orange, pour avertir les usagers de la présence potentielle du radar photo mobile.

Pour plus d’information sur les radars photo actifs au Québec, les usagers sont invités à consulter le site Québec 511￼.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Georges: fermeture temporaire du pont de la rivière Pozer

Publié hier à 6h00

Saint-Georges: fermeture temporaire du pont de la rivière Pozer

Le pont de la rivière Pozer situé sur la 40e Avenue Sud à Saint-Georges, sera fermé ce vendredi 31 octobre, de 12h à 18h. Transport Québec a détaillé que de cette fermeture est nécessaire pour réaliser une inspection de la structure.  À noter qu'aucun détour n'est suggéré et la circulation dans les heures de fermeture sera impossible.

LIRE LA SUITE
Pneus d'hiver : Chaussez-vous bien, chaussez-vous tôt!

Publié le 25 octobre 2025

Pneus d'hiver : Chaussez-vous bien, chaussez-vous tôt!

Alors que le froid s'installe et que les premières neiges peuvent survenir sans préavis, la SAAQ et CAA-Québec s'associent pour rappeler qu'il est prudent et responsable de ne pas attendre le 1er décembre pour vérifier l'état de ses pneus d'hiver et les faire installer. Une préparation hâtive permet d'éviter l'attente au garage et favorise une ...

LIRE LA SUITE
Accès au parc des Sept-Chutes: fermeture temporaire samedi

Publié le 24 octobre 2025

Accès au parc des Sept-Chutes: fermeture temporaire samedi

La Ville de Saint-Georges avise la population que la 25e avenue, qui donne accès au parc des Sept-Chutes, sera fermée ce samedi, afin de permettre la réalisation de travaux de pavage.   Les citoyens qui souhaitent se rendre au parc des Sept-Chutes samedi, devront utiliserl'accès  par la 49e Rue.   L'administration municipale invite les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge