Inspection du pont David-Roy pendant deux jours

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable avise qu'il y a aura des travaux d'inspection de la structure du pont David-Roy (Route 271), à Saint-Georges, les 10 et 11 novembre.

Pendant l’inspection, il y aura fermeture de la voie de circulation de droite dans chaque direction, incluant le trottoir du même côté.

Une journée d’inspection par direction est prévue.

Les entraves seront en place de 9 h à midi, et de 13 h à 15 h. Elle seront libérées durant l'heure du dîner.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel, avise le ministère.