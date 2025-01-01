Beauceville: fermeture du pont Le Bras aujourd'hui

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermé aujourd'hui pour une inspection de la structure.

La fermeture complète s'effectuera entre 9 h 30 et 17 h 30.

L’entrave sera libérée durant l'heure du midi.

Les détours pourront se prendre par les routes 276, 173 ou 108, selon la destination.

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consultez le Québec 511 pour en faire le suivi.