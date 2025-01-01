Nous joindre
Beauceville

Fermeture complète du pont Le Bras du 17 au 30 novembre

durée 10h00
16 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que le pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), sera fermé en tout temps, du 17 au 30 novembre, pour des travaux de réfection. 

Un chemin de détour est prévu par la route 271, vers le pont de Saint-Joseph-de-Beauce et la route 173, ainsi que via le pont de Beauceville (route 108).

Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, consulter le Répertoire des ponts à limitations de poids.

