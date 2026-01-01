Piste cyclable: une traverse alternative envisagée

Afin de permettre plus «rapidement» l'accès complet à la piste cyclable sur le territoire de la MRC Beauce-Centre, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) évalue présentement différents scénarios alternatifs, pour assurer le passage des usagers au dessus de la rivière Calway.

C'est ce qu'a fait savoir le conseiller en communications de la direction régionale du ministère, Francis Martel, dans un message courriel à EnBeauce.com.

Rappelons qu'en juillet dernier, les travaux de construction de la passerelle pour enjamber le cours d'eau — qui établit la division territoriale entre Saint-Joseph-de-Beauce et Beauceville —, ont été complètement interrompus, après que des pluies torrentielles aient causé le débordement de la rivière, et emporté une partie du remblai ferroviaire, qui devait constituer un des axes du pont.

Cet événement a fait en sorte de transformer complètement la configuration du terrain, ce qui modifie grandement, par la même occasion, les besoins du projet et son coût de réalisation. Signalons que c'est l’entreprise sherbrookoise Construction Longer, qui avait débuté les travaux en juin dernier, après avoir obtenu le contrat de construction d’une valeur de 2,98 M$.

Outre la facture qui va nécessairement augmenter, le MTMD évalue maintenant que les travaux pour réaliser cette nouvelle passerelle nécessiteront «quelques années de démarche», indique son porte-parole régional.

Le scénario le plus susceptible d'être retenu, pour relier dans un avenir rapproché les deux côtés de la piste, sera d’utiliser le pont de la route 173, et de l'aménager de façon sécuritaire pour les cyclistes.

«Nous visons toujours la reprise des travaux en 2026, mais il est trop tôt à ce stade-ci pour préciser la nature et le calendrier [d'exécution]», a conclu Francis Martel.

Rappelons que la construction de cette pont-passerelle représente le dernier jalon pour compléter la Véloroute de la Beauce.