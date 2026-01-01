Voir la galerie de photos

Le territoire administratif de Chaudière-Appalaches se retrouve au 7e rang des régions les plus exemplaires, concernant la sécurité routière en présence d’autobus scolaires.

Ce sont les données partagées par le président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA), Luc Lafrance, au cours d'une entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Son organisme a rendu public cette semaine le palmarès québécois des taux d’infractions concernant l’omission de se conformer au signal d’arrêt d’un autobus scolaire, lorsque le véhicule procède à l'embarquement ou au débarquement des élèves sur son parcours.

Ainsi, les chiffres pour 2024 présentent un taux de 4,84 infractions par tranche de 100 000 habitants, pour la région de Chaudière-Appalaches. Dans l'ensemble du Québec, il atteint 10,10.

« Ça, ce sont les cas qui ont été enregistrés (par la police). C'est au moins le double (de cas) dans la réalité avec ceux qui ne se sont pas fait prendre », signale M. Lafrance qui constate une augmentation de 15 % du nombre d’infractions en quatre ans dans la province.

Il est aussi «troublé» par le fait que plus de la moitié des contraventions de ce type, en 2024, ont été décernées chez les 25 à 44 ans, le groupe le plus susceptible d’avoir des enfants d’âge scolaire. « Leur comportement met ainsi à risque la sécurité de leurs propres enfants », se désole le président de la FTA.

Si des mesures techniques sont à l'essai pour réduire les omissions, comme l'ajout d"une barre latérale à l'autobus pour bloquer entièrement la voie, ou encore, l''installation d'une caméra pour enregistrer la plaque du véhicule fautif, Luc Lafrance espère quand même que les campagnes de sensibilisation, comme la 38e que mène ces temps-ci son organisation sous le thème M'as-tu vu? finiront par porter leurs fruits, afin d'améliorer les enjeux de sécurité auxquels sont confrontés les élèves sur les routes du Québec.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Luc Lafrance, président-directeur général de la Fédération des transporteurs par autobus.