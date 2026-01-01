Beauce-Sud: 6,7 M$ pour la réfection des routes

Dans le cadre du grand « rattrapage routier » initié par Samuel Poulin en 2019, une nouvelle somme de 6 701 395 $ a été accordée pour soutenir la réfection des routes municipales dans la circonscription de Beauce-Sud.

Le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en a fait l'annonce ce jour.

Ces sommes permettront de soutenir cinq projets visant l’amélioration et le maintien du réseau routier local et municipal dans les municipalités de Saint-Georges, Saint-Théophile, Sainte-Aurélie, Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Martin.

« C’est unanime. Dans les dernières années, nous avons investi massivement en Beauce pour rénover nos routes et assurer un rattrapage dans les investissements routiers. Aujourd’hui, nous confirmons 5 nouveaux projets qui feront une différence concrète dans la vie de nos municipalités et les travaux débuteront dès ce printemps », a souligné le député de Beauce-Sud.

Détails des projets visés:

- Saint-Georges: 744 518$ pour la réfection de la 175e rue,

- Saint-Théophile: 154 834$ pour la réfection de la rue du Collège,

- Sainte-Aurélie: 2 082 972$ pour la réfection du rang Saint-Jean-Baptiste,

- Saint-Honoré-de-Shenley: 1 583 471$ pour la réfection de la route du Grand-Shenley,

- Saint-Martin: 2 135 600$ pour la réfection du 1er rang de Shenley Nord.