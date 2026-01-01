Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Des examens pratiques recommandés

Un rapport de coroner appelle à mieux préparer les conducteurs étrangers à l'hiver

durée 14h00
11 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Une coroner recommande à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de mieux préparer les nouveaux arrivants aux dangers de la conduite hivernale, à la suite du décès d'un Mexicain l'année dernière.

Les conclusions de la coroner Nancy Bouchard découlent d'une enquête sur le décès d'un homme de 29 ans qui a été impliqué dans un accident en janvier 2025 sur la route 116 à Princeville, dans le Centre-du-Québec.

Originaire du Mexique, l'homme est mort des suites de ses blessures en mai 2025.

Les immigrants bénéficient d'un délai de grâce de six mois après leur arrivée au Québec, mais leur expérience étrangère doit être reconnue par la SAAQ pour qu'ils puissent continuer à circuler sur les routes dans la province.

L'homme possédait un permis de conduire valide délivré au Mexique et était autorisé à conduire avec ce permis au Québec jusqu'en mai 2024.

Il avait réussi son examen écrit au Québec, mais n'avait pas passé l'examen pratique pour valider son expérience.

La coroner a déclaré que la SAAQ devrait revoir ses directives afin de s'assurer que les personnes auxquelles un permis de conduire est délivré sont capables de conduire dans des conditions hivernales.

Mme Bouchard a également recommandé à la SAAQ de mener des actions de sensibilisation à la conduite hivernale, soulignant dans son rapport que les conditions météorologiques étaient particulièrement dangereuses le jour de l'accident: bourrasques, poudrerie au sol, visibilité difficile et chaussée enneigée et glissante.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Pont Le Bras: fermeture prolongée jusqu'au 3 décembre

Publié le 30 novembre 2025

Pont Le Bras: fermeture prolongée jusqu'au 3 décembre

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec avise que la fermeture du pont de la rivière Le Bras, à Beauceville (avenue Lambert), est prolongée jusqu'au 3 décembre.  Rappelons que l'ouvrage est inaccessible en tout temps, depuis le 17 novembre, pour des travaux de réfection. Un chemin de détour est prévu par la route 271, ...

LIRE LA SUITE
En hiver, la sécurité sur les routes, c’est l’affaire de tous 

Publié le 23 novembre 2025

En hiver, la sécurité sur les routes, c’est l’affaire de tous 

La neige s’est déjà invitée dans plusieurs régions du Québec. Les équipes du ministère des Transports et de la Mobilité durable sont mobilisées depuis les  premières intempéries afin d’assurer des déplacements sécuritaires et efficaces sur l’ensemble du réseau routier.   Le Ministère assure l’entretien du réseau et intervient sans relâche pour ...

LIRE LA SUITE
Fermeture de l'A-73 ce soir

Publié le 16 novembre 2025

Fermeture de l'A-73 ce soir

Les travaux de réfection d'un pont amèneront la fermeture de l'autoroute 73, dans les deux directions, à compter de 19 h ce soir. L'entrave s'étendra du chemin du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore, jusqu'à la hauteur de la route Cameron à Sainte-Marie-de-Beauce. Les détours devront s'effectuer par la route Carrier, le rang de la Rivière, ou la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge