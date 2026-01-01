Un rapport de coroner appelle à mieux préparer les conducteurs étrangers à l'hiver

Une coroner recommande à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) de mieux préparer les nouveaux arrivants aux dangers de la conduite hivernale, à la suite du décès d'un Mexicain l'année dernière.

Les conclusions de la coroner Nancy Bouchard découlent d'une enquête sur le décès d'un homme de 29 ans qui a été impliqué dans un accident en janvier 2025 sur la route 116 à Princeville, dans le Centre-du-Québec.

Originaire du Mexique, l'homme est mort des suites de ses blessures en mai 2025.

Les immigrants bénéficient d'un délai de grâce de six mois après leur arrivée au Québec, mais leur expérience étrangère doit être reconnue par la SAAQ pour qu'ils puissent continuer à circuler sur les routes dans la province.

L'homme possédait un permis de conduire valide délivré au Mexique et était autorisé à conduire avec ce permis au Québec jusqu'en mai 2024.

Il avait réussi son examen écrit au Québec, mais n'avait pas passé l'examen pratique pour valider son expérience.

La coroner a déclaré que la SAAQ devrait revoir ses directives afin de s'assurer que les personnes auxquelles un permis de conduire est délivré sont capables de conduire dans des conditions hivernales.

Mme Bouchard a également recommandé à la SAAQ de mener des actions de sensibilisation à la conduite hivernale, soulignant dans son rapport que les conditions météorologiques étaient particulièrement dangereuses le jour de l'accident: bourrasques, poudrerie au sol, visibilité difficile et chaussée enneigée et glissante.

La Presse Canadienne