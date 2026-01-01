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Saint-Georges et Sainte-Marie

Plusieurs chantiers routiers démarrent dans la région

durée 08h00
18 mai 2026
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Sylvio Morin
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Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Avec la venue du beau temps, plusieurs chantiers routiers d'importance se mettront en branle  dans la région.

C'est le cas des travaux de réfection de la voirie sur la 175e rue, entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue, à Saint-Georges, qui auront lieu du 19 mai au 3 juillet prochain. En plus de la réhabilitation de la chaussée, il y aura ajout d’un trottoir du côté nord.  

Durant ce chantier, la 175e rue sera fermée à la circulation, sauf pour les usagers du secteur. Précisons quele calendrier des travaux pourrait être modifié en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.  

Les travaux seront réalisés par l’entreprise Construction Abénakis inc. au coût de 1,4 M$.  

Pont de la route Chassé

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable entreprendra, à compter du 25 mai, des travaux de remplacement du pont situé sur la route Chassé, près du viaduc de l’autoroute 73, à Sainte-Marie-de-Beauce.

Ces travaux, réalisés sous la responsabilité du ministère, entraîneront la fermeture complète de ce tronçon pour une durée approximative de 29 semaines.

Pour minimiser les inconvénients et assurer la fluidité de la circulation, des détours seront prévus et balisés.

Toujours à Sainte-Marie, Transport Québec procèdera à la réfection de la chaussée de la route 173, entre la rue Bélair et la rue Notre-Dame-Sud, du 19 mai au 3 juillet.

Durant le chantier, la circulation se fera en alternance en continu, du lundi à 6 h 30 au vendredi à midi.

La largeur de la voie sera réduite à 3,5 mètres.

Pour être à jour sur ces deux chantiers: Québec 511.

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