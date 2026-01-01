Fermeture temporaire d’une section de la piste cyclable

La Ville de Saint-Georges procède aujourd'hui à des travaux d’entretien de la végétation sur la piste cyclable du sentier de la Seigneurie, entre le parc Veilleux et la 6e Avenue, dans le secteur ouest.

Ce tronçon de la piste cyclable sera fermé toute la journée du mardi afin de permettre les travaux.

De la signalisation sera mise en place pour informer les usagers.

Rang Sainte-Évelyne fermé aussi

Des travaux sont en cours afin d’effectuer des corrections de la chaussée à la hauteur du 650, rang Sainte-Évelyne, dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande.

Les opérations, qui vont se poursuivre jusqu’à vendredi, nécessitent la fermeture de ce tronçon à la hauteur du chantier.

La circulation devra emprunter un itinéraire de détour. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence et à suivre la signalisation mise en place.