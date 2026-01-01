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Dès le 8 juillet

Saint-Georges: des travaux à venir sur la 54e Rue Nord et la 55e Rue Nord

durée 14h00
3 juillet 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ville de Saint-Georges informe la population que des travaux de reconstruction de la chaussée seront réalisés sur la 54e Rue Nord et sur la 55e Rue Nord.

Les travaux sur la 54e Rue Nord s’amorceront le mercredi 8 juillet, alors qu’on prévoit que ceux sur la 55e Rue Nord débuteront vers le 27 juillet.

À compter du 8 juillet, seule la circulation locale sera permise sur les deux rues. De plus, la piste cyclable sur la 54e Rue Nord sera également fermée pendant toute la durée des travaux. Ceux-ci pourraient être modifiés en raison de contraintes opérationnelles, de l’avancement du chantier ou des conditions météorologiques.

La Ville de Saint-Georges invite la population à bien suivre la signalisation et à faire preuve de
prudence à l’approche du chantier.

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