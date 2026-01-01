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Ce mardi 7 juillet

Travaux de circulation prévus sur la 14e Avenue à La Guadeloupe

durée 08h00
6 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Des travaux entraîneront une entrave à la circulation ce mardi 7 juillet à La Guadeloupe.

L’intervention aura lieu sur la 14e Avenue, à la hauteur de l’église. Durant les travaux, la circulation sera maintenue sur une seule voie sur une portion de la 14e Avenue.

L’accès à certaines rues transversales sera également temporairement restreint, soit la 10e Rue Ouest, la 10e Rue Est et la 11e Rue Ouest.

Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence et à respecter la signalisation en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route.

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