Travaux de circulation prévus sur la 14e Avenue à La Guadeloupe

Des travaux entraîneront une entrave à la circulation ce mardi 7 juillet à La Guadeloupe.

L’intervention aura lieu sur la 14e Avenue, à la hauteur de l’église. Durant les travaux, la circulation sera maintenue sur une seule voie sur une portion de la 14e Avenue.

L’accès à certaines rues transversales sera également temporairement restreint, soit la 10e Rue Ouest, la 10e Rue Est et la 11e Rue Ouest.

Les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence et à respecter la signalisation en place afin d’assurer la sécurité des travailleurs et des usagers de la route.