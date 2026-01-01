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1re Avenue Clermont-Pépin

Saint-Georges: des travaux seront finalement effectués sur la voie de virage du pont

durée 11h00
30 juin 2026
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Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La Ville de Saint-Georges informe ses citoyens que des travaux seront finalement réalisés sur la 1re Avenue Clermont-Pépin, à l’intersection de la 16e Rue, afin de corriger la voie réservée permettant de tourner à droite vers le pont.

Le ministère des Transports prévoit réaliser ces travaux du 3 au 14 août. Les glissières de sécurité en béton seront retirées en début de chantier et remplacées par des barils orange (TRV-7) pour la durée des travaux.

Rappelons que, lors du remplacement des feux de circulation à cette intersection à l’automne 2024, Ville de Saint-Georges avait demandé l’aménagement, sur la 1re Avenue Clermont-Pépin en direction nord, d’une voie de virage à droite afin d’améliorer la fluidité de la circulation vers le pont. Or, des câbles de télécommunication de faible profondeur ont été découverts sous cet élargissement de la chaussée. Leur état et leur importance rendaient impossible la circulation à cet endroit sans protection supplémentaire, sans risquer d’endommager les câbles souterrains de télécommunication. C’est ce qui avait forcé l’installation de glissières de sécurité en béton pour protéger le massif. Les travaux à venir protègeront le tout et permettront aux automobilistes de profiter de cette voie de virage vers le pont.

Pendant la durée des travaux, le ministère procédera à la fermeture de la 1re Avenue Clermont-Pépin, en direction nord, entre la 18e Rue et la 16e Rue, du lundi au vendredi, entre 6 h et 15 h. De la signalisation sera mise en place pour diriger les automobilistes. Lors des travaux d’asphaltage, la 1re Avenue Clermont-Pépin sera totalement fermée à la circulation, entre la 16e Rue et la 18e Rue, pour une période de moins d’une journée.

La Ville de Saint-Georges invite donc les usagers à la prudence à l’approche du chantier et à prévoir quelques minutes de plus pour leurs déplacements, s’ils doivent circuler dans ce secteur.

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