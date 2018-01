Opération Nez rouge Beauce-Etchemins 2017 : 1 438 raccompagnements

L'Opération Nez rouge (ONR) Beauce-Etchemins a connu une cinquième et dernière fin de semaine « satisfaisante », selon son coordonnateur, lors des 29, 30 et 31 décembre derniers, pour terminer sa 32e édition annuelle.

Ce sont 1 438 raccompagnements qui ont été effectués par 288 équipes et un total de 1 070 bénévoles en 2017, en 14 soirs, pour une moyenne générale de 102 raccompagnements par soir.

Dans le secteur Chaudière, il y a eu 929 raccompagnements par 174 équipes et 642 bénévoles. Au secteur Beauce-Nord, 388 raccompagnements ont été effectués par 62 équipes et 295 bénévoles. Du côté du secteur Etchemins, il y a eu 121 raccompagnements, par 31 équipes et 134 bénévoles.

« La fin de semaine précédant Noël s’est plus que jamais confirmée comme la période charnière de l’Opération avec son record de 425 transports réalisés en 2 jours », a expliqué le coordonnateur de l'ONR Beauce-Etchemins, Steeve Labbé.

« Nez Rouge se joint à moi pour saluer une dernière fois notre grand ami et partenaire Jean-Marc Gilbert dont le décès nous touche énormément, tout en remerciant les maîtres d’œuvre de cette 32e édition, soit la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le Groupe Cambi, le Groupe Canam, le Comité sportif du Cégep Beauce-Appalaches, RCM modulaire, Tanguay, le Carrefour Saint-Georges, ainsi que les Caisses Desjardins de la région », a-t-il renchéri.

M. Labbé a tenu également à souligner la collaboration des restaurants McDonald’s de Saint-Georges et de Sainte-Marie, Sogetel, les épiciers, les restaurateurs et les traiteurs de la région, ainsi que les bannières, les commerces, les clubs sociaux et les entreprises qui ont supporté financièrement la campagne.

Opération Nez rouge au Canada

La campagne 2017, à travers le pays, a mobilisé 51 261 bénévoles dans 100 communautés canadiennes, dont 39 668 dans 61 régions du Québec.

Leur engagement à rendre les routes plus sécuritaires a permis d’offrir 71 430 raccompagnements d’est en ouest du Canada, desquels 53 743 ont été effectués en sol québécois.

« Même après une 34e campagne, je trouve toujours aussi inspirant l’engagement des milliers de bénévoles qui permettent à l’Opération Nez rouge d’exister et de prendre la route », a tenu à souligner M. Jean-Marie De Koninck, président-fondateur de l’Opération Nez rouge.

« Rappelons que la recette du succès de l’Opération Nez rouge repose essentiellement sur trois ingrédients indissociables : la décision d’automobilistes consciencieux, l’appui de partenaires

hors pair et, surtout, le dévouement de bénévoles exceptionnels », a-t-il conclu.

L'Opération Nez rouge Beauce-Etchemins sera de retour à partir du vendredi 30 novembre 2018.

Rappelons qu'en 2016, 1 447 raccompagnements ont été effectués en 15 soirs, pour une moyenne de 96 raccompagnements par soir, et qu'en 2015, 1 386 raccompagnements avaient été effectués en 14 soirs, avec une moyenne de 99 transports par soir.