Un magasin Bulk Barn ouvrira ses portes à St-Georges en février 2018

Bulk Barn, le plus grand détaillant d'aliments en vrac au Canada, s'installera dans les anciens locaux du resto-bar L'Index, à Saint-Georges, lors du vendredi 23 février 2018.

Des affiches annonçant l'ouverture prochaine de ce commerce ont été apposées ce matin, vendredi le 19 janvier, dans les fenêtres du bâtiment qui abritera ce détaillant, situé en face du Carrefour Saint-Georges, sur le boulevard Lacroix.

Notons que Bulk Barn a été créé en 1982 et est passé d'un seul magasin à plus de 250 depuis. Il est possible de retrouver l'une de ses succursales exclusivement au Canada, un peu partout d'ouest en est du pays. Chacun des magasins compte environ 4 000 produits.

Il y a notamment, parmi les produits que les consommateurs pourront retrouver dans ce magasin, des produits de boulangerie et de pâtisserie, des friandises, des céréales, des fruits secs, de la verrerie et des accessoires de cuisine, des aliments pour animaux et des grains pour les oiseaux, des produits internationaux comme les friandises britanniques, etc.

L'arrivée de Bulk Barn à Saint-Georges fait suite à l'ouverture des commerces Scoop Vision et Jeans Factory, situés l'un à côté de l'autre sur le boulevard Lacroix, et à l'ouverture prochaine du Renaud-Bray, voisin de Bulk Barn.

Rappelons que le resto-bar L'Index, qui laissera place, dans ses anciens locaux, au magasin Bulk Barn cette année, a fermé ses portes à la fin du mois de janvier 2017.