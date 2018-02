L'ABBS offre à vos employés proches aidants de travailler l'esprit tranquille

L'Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) souhaite offrir aux entreprises de son territoire différentes mesures d'aide pour que leurs employés proches aidants maintiennent leur travail sans contraintes. Par le biais de ses nombreux services, l'organisme beauceron désire notamment offrir des outils à ces travailleurs afin qu'ils évitent de s'absenter trop régulièrement de leur cadre professionnel, tout en les dégageant de la culpabilité qui s'y rattache.

Les proches aidants sont des gens qui offrent une présence significative à une personne de leur entourage ayant des incapacités dues, par exemple, à la maladie. Au Québec, une personne sur sept est vit la réalité de proche aidant.

Les gens qui font les emplettes, certaines tâches ménagères et diverses démarches pour obtenir des services afin d'aider un proche, ou encore qui accompagnent un aîné pour ses transactions financières ou ses rendez-vous médicaux, sont des proches aidants.

« Un proche aidant est quelqu'un qui vient en aide, sans rémunération, à une personne avec qui elle a un lien d'attachement (parent, ami, voisin) qui présente une perte d'autonomie, qu'il soit à la maison ou en hébergement », explique la responsable du soutien aux proches aidants à l'ABBS, Suzie Bisson.

L'Association bénévole Beauce-Sartigan veut permettre aux entreprises de maintenir leurs employés en place afin qu'ils évitent l'épuisement et qu'ils arrivent à concilier le travail et la famille plus aisément.

De cette façon, l'employeur verra son programme d'aide aux employés bonifié et sauvera tous les coûts liés à l'absence répétitive de certains de ses salariés.

L'organisme offre plusieurs services, dont trois en ce sens, soit l'accompagnement-transport, la popote roulante et le répit bénévole pour ces employés, en plus d'offrir la possibilité aux compagnies de la région de mettre en place des rencontres de soutien pour leurs employés.

Accompagnement-transport

L'ABBS offre un service qui s'adresse aux travailleurs qui doivent s'absenter du travail pour accompagner, par exemple, leur père ou leur mère âgé à un rendez-vous médical. Ce service fait en sorte qu'un bénévole accompagne le proche aîné et le ramène à la maison en toute sécurité.

Les frais que doivent défrayer le proche aîné sont de 0,45 $ du kilomètre ou encore de 0,40 $ du kilomètres lorsque les déplacements engendrés sont de plus de 100 kilomètres. Notons qu'une aide financière est disponible en fonction du revenu si le parent en question a plus de 65 ans.

Popote roulante

La popote roulante s'adresse aux travailleurs qui réalisent que leurs parents prennent de moins en moins goût à se concocter de bons repas.

Ce service comprend la livraison de repas chauds au domicile de la personne malade ou qui présente une perte d'autonomie par un bénévole au coût minime de 7,50 $ le repas. Ce service est déductible d'impôt à partir de 70 ans.

Répit bénévole

Comme avoir des nouvelles responsabilités peut devenir problématique en ce qui concerne les conflits d'horaires au travail, l'Association bénévole Beauce-Sartigan souhaite offrir son soutien aux ressources humaines des entreprises de la MRC de Beauce-Sartigan.

Un bénévole formé peut donner un répit aux proches aidants qui sont préoccupés de laisser seul leur proche aîné durant toute la journée. Les travailleurs peuvent donc quitter la maison en sachant leur proche en sécurité. Ce service est offert gratuitement et jusqu'à trois heures aux deux semaines.

Groupes de soutien

Venir en aide à un être cher peut être éprouvant émotionnellement. Les employés qui se sentent stressés par l'aide qu'ils apportent à leur parent ou proche aîné peuvent bénéficier de rencontres individuelles offerte par l'ABBS. Les rencontres individuelles comprennent entre autres un accompagnement personnalisé vers les services ainsi qu'un soutien psychologique et elles sont gratuites.

Des rencontres de groupes mensuelles, d'une durée de deux heures avec six personnes par groupe, peuvent aussi être mise en place sur différents quarts de travail, selon la disponibilité et le besoin de l'employeur. Ces rencontres, qui ont différents thèmes tels que l'anxiété ou la culpabilité, permettent aux employés proches aidants de partager leur expérience avec d'autres qui vivent la même réalité qu'eux.

Notons qu'une contribution pourrait être demandée pour les rencontres en groupes.

Pour joindre l'Association bénévole Beauce-Sartigan