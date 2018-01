Martin Veilleux est le nouveau directeur général du CUA à St-Georges

Les membres du conseil d'administration du Centre universitaire des Appalaches (CUA) de Saint-Georges ont annoncé, jeudi le 25 janvier dernier, la nomination de Martin Veilleux

au titre de nouveau directeur général de l'établissement. Ce dernier entrera en fonction officiellement le 12 février prochain.

Martin Veilleux, conseiller en ressources humaines agréé, est chargé de cours à l’Université du Québec à Rimouski, au Campus de Lévis, où il enseigne la gestion au premier et au deuxième cycles. Il a d’ailleurs déjà enseigné au CUA dans le cadre du certificat en gestion des ressources humaines.



Impliqué depuis une quinzaine d'années dans le développement socioéconomique de la région, il a notamment dirigé le Centre local de développement des Etchemins et a siégé sur différents conseils d’administration. Il détient une maîtrise en administration publique, qu’il a complétée à l’École nationale d'administration publique de Québec.

« La direction générale du CUA me permettra de combiner mon intérêt pour le milieu de l’éducation et ma passion pour le développement socioéconomique de mon milieu », explique le futur directeur général.

« J’entends travailler avec mon équipe ainsi qu’avec les citoyens, les gens d’affaires et la communauté des organisations sociales, culturelles et publiques au développement de l’offre de formation universitaire dans l’ensemble des six MRC de notre territoire », ajoute-t-il.



Le président du conseil d’administration du Centre universitaire des Appalaches, Félix Nunez, tient à féliciter M. Veilleux pour sa nomination.

« Nous sommes convaincus qu’avec ses qualifications et ses aptitudes, il sera en mesure de relever les défis présents au CUA. Il peut compter sur la collaboration du conseil d’administration et de l’équipe du CUA pour l’appuyer dans la réalisation de ses objectifs », a précisé M. Nunez.

Rappelons que M. Veilleux succède à Luc Fournier, qui a été directeur général du CUA pendant près de quatre ans, ayant effectué deux mandats non consécutifs au cours de la dernière décennie.

Ce dernier avait annoncé en novembre dernier au conseil d’administration de l’organisation son intention de quitter au début de l'année en cours.