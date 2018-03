Pour le CLD, la rareté de main-d’œuvre est un frein à la croissance des entreprises.

Le CLD Robert-Cliche a dressé un bilan positif de ses actions pour le développement économique et local en Robert-Cliche pour l’année 2017. Ces résultats témoignent d’un dynamisme du milieu des affaires, notamment, avec le démarrage de nouvelles entreprises, des investissements exceptionnels pour des projets de croissance et d’expansion ou encore un réseau de gens d’affaires fort et bien enraciné. À cet effet, une soirée bilan s’est tenue le mercredi 21 (mars) à la salle municipale de Saint-Séverin.

Pour cette occasion, il fallait noter la présence active du CLD Robert-Cliche dans les entreprises manufacturières pour dresser un bilan de santé. Ces rencontres, riches en échanges et partages d’information, permettent de comprendre les enjeux, défis et besoins des entrepreneurs. Ainsi, l’organisation responsable du développement local peut agir de manière proactive et orienter ses services.

Parmi les constats observés, la rareté de main-d’œuvre est toujours un enjeu majeur et un frein à la croissance des entreprises. C’est pourquoi un souci constant est apporté dans les actions pour soutenir les entreprises dans l’attraction, le recrutement et la rétention de main-d’œuvre.

En 2017, de nombreux indicateurs témoignent que le développement économique du territoire va bien. En effet, 17 nouvelles entreprises ont vu le jour avec l’accompagnement du CLD. De plus, les Fonds locaux d’investissement (FLI/FLS) de la MRC Robert-Cliche connaissent un record de performance avec des aides financières versées totalisant 1,2 M$ répartis entre 19 projets.

Ce succès démontre que les entreprises font preuve de vision et de grand dynamisme, notamment au niveau des investissements, pour favoriser leur expansion. Ces résultats démontrent aussi que le comité d’investissement de la MRC Robert-Cliche est très actif et fait preuve d’une belle ouverture dans la réception et l’analyse des projets.

La participation des entrepreneurs aux diverses activités du CLD figure également parmi les belles réussites de la dernière année. Encore une fois, les activités se sont tenues à guichet fermé avec 144 golfeurs et 185 personnes au souper de la Classique de golf et plus de 400 personnes à la Soirée des Sommets.

Ce succès démontre l’enracinement des gens d’affaires dans leur réseau en Robert-Cliche.

« Depuis 20 ans maintenant, le CLD Robert-Cliche est notre partenaire de confiance et de première ligne pour le développement économique et local de nos municipalités. Avec sa solide et précieuse expertise, on y constate encore cette année un haut niveau d’efficacité et de performance. En effet, le lien de confiance établi entre les entrepreneurs, le milieu et le CLD est la pierre angulaire pour anticiper les actions à mener et pour assurer la croissance des entreprises. » a souligné le préfet de la MRC Robert-Cliche, Luc provençal.