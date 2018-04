Devant une soixantaine de participants, DENB a réaffirmé son rôle auprès des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce

L’année 2017 aura été bien remplie pour Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) qui a présenté son bilan lors de son assemblée générale annuelle le 28 mars dernier. De l’accompagnement des entrepreneurs à l’appui de projets structurants pour la région, DENB a confirmé sa participation active au développement économique de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

C’est devant une soixantaine de participants que DENB a réaffirmé son rôle et sa mission auprès des entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce. Ainsi, au cours de l’année 2017, DENB a accompagné 25 nouvelles entreprises à démarrer sur son territoire.

Au total, plus de 540 clients ont été soutenus dans leur projet d’affaires en démarrage, en croissance et en transfert d’entreprise. Une aide financière totalisant 673 903 $ a été octroyée aux promoteurs et entrepreneurs du territoire.

Ces fonds, mis en place pour soutenir les entreprises de la région, proviennent directement de DENB ou d’un autre organisme dont DENB est gestionnaire ou partenaire par entente.

En plus du soutenir le développement des entreprises, l’équipe de DENB a assuré un suivi proactif auprès de projets structurants d’importance pour la MRC de La Nouvelle-Beauce. Notons les efforts déployés dans le projet d’implantation d’un site de transbordement ferroviaire à Vallée-Jonction dont la première étape a mené à l’ouverture d’une cour de transbordement temporaire à Scott. Ce projet majeur pour la région a nécessité la mobilisation de plusieurs acteurs économiques et gouvernementaux.

« Des pourparlers sont présentement en cours avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la réfection du pont à Vallée-Jonction, élément essentiel à la concrétisation du projet. Tel qu’exprimé par le gouvernement, ce projet est une condition de base essentielle au développement et à la vitalité socioéconomiques de notre région », a souligné Claude Drouin, directeur au développement des affaires et commissaire industriel.

Les nombreuses interventions réalisées auprès des entreprises durant l’année auront permis à l’équipe de DENB de cibler adéquatement leurs besoins.

« Au cœur du développement économique de la région, DENB est directement connecté sur la réalité des entrepreneurs. DENB a Le INC. toujours en tête », a mentionné Marlène Bisson, directrice des opérations et commissaire industrielle de DENB.

Cette proximité aura permis de mettre en place la « Cellule de Propulsion », un programme de formation permettant à une dizaine d’entrepreneurs de recevoir un accompagnement personnalisé afin d’optimiser leur croissance. DENB a également travaillé au développement de projets régionaux, qui verront le jour en 2018, en lien avec le recrutement à l’international et l’innovation afin de répondre aux enjeux actuels de rareté de main-d’œuvre.