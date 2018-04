Le Conseil économique de Beauce a un nouveau président

C’est devant plus d’une soixantaine de personnes présentes à l’assemblée annuelle du Conseil économique de Beauce (CEB), qui s'est tenue jeudi le 5 avril dernier, que les administrateurs de l’organisme ont élu à la présidence Tony Turcotte, directeur des finances et de l'administration chez EBI Electric.

Ce dernier succède au président sortant, Rémi Fortin, associé chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui était en poste depuis les deux dernières années.

« Il me fait plaisir de passer le flambeau à Tony, un administrateur chevronné et dévoué qui souhaite aider les entrepreneurs de la région en mettant à profit ses connaissances et son expérience. Je suis assuré que Tony contribuera à faire croitre le CEB avec ses idées novatrices », a souligné M. Fortin.

Au cours de son mandat, Rémi Fortin a mené à bien quelques grands dossiers, dont l’embauche d'Hélène Latulippe à titre de directrice générale en 2016 et, au cours de 2017, la réalisation

d’une planification stratégique pour le CEB ainsi que la révision de l’ensemble des fonds financiers. Il a relevé ces trois défis en compagnie des administrateurs et des collaborateurs impliqués.



Pour accompagner le nouveau président, Rémi Fortin agira à titre de vice-président. David Quirion, de Génisys Groupe Conseil, assumera le poste de secrétaire-trésorier.

Deux nouveaux venus se sont également joints au conseil d’administration du Conseil économique de Beauce, soit Pierre-Luc Thomassin, de Sinto, siège qui était occupé par Mélanie Morin d’Atelier Excel, et Mélanie Drouin, de TGI conseils Plus, siège qui était occupé par Anne-Marie Rodrigue, du IGA Rodrigue et Filles.

Notons que le rapport annuel complet du CEB, ainsi que ses états financiers, sont disponibles sur le site Web de l'organisme.