Le Tim Hortons de Beauceville devrait rouvrir la semaine prochaine

Les citoyens de Beauceville devront attendre une semaine supplémentaire avant que le Tim Hortons soit opérationnel.

« Si toutes les dernières rénovations se passent comme prévu, nous devrions rouvrir au courant de la semaine prochaine », nous a expliqué par téléphone Vicky Poulin, propriétaire de la franchise.

Cette dernière explique que les Beaucevillois attendent avec impatience cette réouverture.

« Il y a des gens que je ne connais pas qui m’arrêtent dans la rue pour me demander la date d’ouverture. Je reçois des dizaines de téléphones et de messages », a partagé Mme Poulin.

« On ne se le cachera pas, la ville de Beauceville est rendue très tranquille. J’espère que l’ouverture va redonner de la vie et ramener de l’achalandage au centre-ville », a-t-elle ajouté.

Recherche de personnel

Quatre postes sont vacants au Tim Hortons de Beauceville, dont deux postes à temps plein. Vicky Poulin explique qu’elle est parvenue à garder presque tout son personnel.

« Les temps partiel qui sont partis avaient déjà prévu quitter la région pour leurs études. Je crois qu’il y a seulement une employée à temps qui s’est trouvé un autre emploi »,

Depuis la fermeture du commerce le 14 avril dernier, les employés de la succursale ont pu effectuer des quarts de travail dans deux Tim Hortons de Saint-Georges.

Prévention des inondations

Aucune amélioration pour se protéger contre d’éventuelles inondations n’a été ajoutée lors de la rénovation. Mme Poulin qui est propriétaire de la franchise, et non pas du bâtiment, explique que des ingénieurs se penchent sur ce qu’ils pourraient faire pour éviter que le commerce soit encore lourdement endommagé. En ce sens, il se peut que des travaux soient effectués cet automne. Dans les derniers mois, on a surtout voulu rendre le Tim Hortons de Beauceville fonctionnel le plus tôt possible.

Dans une entrevue accordée au printemps passé, Mme Poulin avait expliqué que relocaliser le commerce serait impensable puisqu’il s’agit d’un emplacement stratégique.