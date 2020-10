Marie Champagne à la direction générale de Moisson Beauce

Moisson Beauce a annoncé la nomination de Marie Champagne au poste de directrice générale de l’organisation. Elle intégrera ses nouvelles fonctions dès le lundi 26 octobre.

Cette nomination fait suite à l’annonce du départ à la retraite de Nicole Jacques, le 22 août dernier. Madame Jacques assurera le transfert des connaissances à la nouvelle directrice générale jusqu’au 18 décembre prochain.

Travailleuse sociale de formation, Marie Champagne possède 10 ans d'expérience dans le milieu communautaire et a contribué à la mise sur pied de nombreux projets sociaux.

« Ayant à cœur depuis toujours l’importance de donner au suivant, c’est avec un grand enthousiasme que je me joins à la grande famille de Moisson Beauce », a confié la nouvelle directrice générale.

« Je suis convaincu que Moisson Beauce et tout le réseau d’organismes que l’on dessert seront entre de très bonnes mains avec l’arrivée de Madame Champagne. Je suis également très heureux de voir une jeune beauceronne revenir dans la région pour contribuer au développement de la communauté des sept MRC où nous agissons. », souligne Benoit Giraudo, président du conseil d'administration de Moisson Beauce.

« Les membres du conseil d’administration, Nicole Jacques et toute l’équipe de Moisson Beauce lui souhaitent la bienvenue et le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. Par la même occasion, les membres du conseil d’administration et toute l’équipe de Moisson Beauce souhaitent souligner tout le travail accompli au cours des 12 dernières années de Nicole Jacques à la direction générale de Moisson Beauce. Nous lui souhaitons une très belle et heureuse retraite bien méritée. » de dire dans le communiqué de presse de Moisson Beauce.